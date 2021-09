En manque de temps de jeu au FC Barcelone, le Bosnien Miralem Pjanic est prêté pour une saison au club turc.

Le prêt ne comprend pas d’option. Besiktas a accepté de payer entre 2,5 et 3 millions d’euros du prix pour ce prêt d’un an du milieu de terrain soit la quasi totalité de son salaire. Après le match nul obtenu face à la France avec la Bosnie, mercredi soir à Strasbourg (1-1), Miralem Pjanic a rejoint Istanbul pour aller passer sa visite médicale et signer son contrat.

Le Barça voulait vendre Pjanic, mais aucune offre décente n’est arrivée. Un retour à la Juventus, notamment, n’a pu se finaliser. Seul le Besiktas a accepté ce prêt payant qui permet au club catalan d’alléger sa masse salariale, ce qui reste son objectif prioritaire du moment.