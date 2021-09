La France a été tenue en échec par la Bosnie (1-1), mercredi soir à Strasbourg, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La Bosnie-Herzégovine a livré une belle prestation au Stade de la Meinau de Strasbourg, dans le groupe D de ces éliminatoires qui avaient pourtant si mal démarré pour elle. La France, qui occupait la tête de ce groupe après trois rencontres devant l’Ukraine, tenue échec au Kazakhstan (2-2) en fin d’après-midi, a eu toutes les peines du monde à imposer son jeu. La faute, peut-être, aux absences-clés de Kanté et Tolisso au milieu. La titularisation-surprise de Veretout n’a pas été un triomphe.

Edin Dzeko, de loin le meilleur Bosnien ce soir, a ouvert la marque à la 36e minute. Griezmann a égalisé presque dans la foulée, à la 40e. Au retour des vestiaires, Jules Koundé prend un carton jaune converti en rouge direct après intervention de la VAR, pour un tacle non maîtrisé. En infériorité numérique, les Bleus ne parviendront pas à prendre l’avantage, malgré la bonne entrée en jeu de Coman en fin de match.

Au classement de ce groupe D, la France reste en tête avec 8 points devant l’Ukraine, 4 pts. Les Bleus se rendent justement en Ukraine samedi (20h45), pour leur prochaine rencontre, avant de recevoir la Finlande, mardi.

Parmi les autres résultats de la soirée, on retiendra le succès du Portugal face à l’Irlande (2-1), sur un doublé de Cristiano Ronaldo, et le match nul entre la Norvège et les Pays-Bas (1-1).