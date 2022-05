Alors que la fin de saison du Barça semble compliquée, la presse s’interroge sur de possibles renforts cet été. C’est ainsi que d’après Sport, Xavi aurait coché le nom de deux cracks qui risquent de couter cher.

À en croire le quotidien Sport le Barça serait prêt à tout pour Carlos Soler et Florian Wirtz. Cependant même ce fameux « tout » sera compliqué à atteindre. En effet, et en dépit de la volonté de Xavi de se renforcer, les deux joueurs risquent de couter cher.

On parle ici d’un milieu de terrain de 25 ans estimé à 50 millions d’euros. Figure de proue à Valence il sera difficile de le déloger. De l’autre coté se retrouve l’une des plus grandes promesses du football mondial. Et le Bayer Leverkusen le sait. Wirtz ne partira en dessous de 100 millions d’euros !

