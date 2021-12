Découvrez les résultats et les qualifiés des Groupe E et F.

Groupe E :

Benfica – Kiev : 2-0 Les Lisboètes se sont rapidement mis à l’abri avec deux buts dans la première demi-heure du match. Des réalisations signées Yaremchuk à la 16e et Gilberto à la 22e.

Bayern Munich – Barça : 3-0 L’espoir d’une victoire et d’une qualification pour les huitièmes de finale n’a pas duré longtemps pour les Barcelonnais. Les Bavarois ont piqué d’entrée avec une tête de Thomas Muller qui lobe Ter Stegen à la 34e avant que Leroy Sané n’enfonce les Catalans d’une frappe lointaine et flottante à la 43e. Le portier Blaugrana n’est pas exempt de tout reproche sur ce but de l’attaquant allemand. En seconde période, le Bayern aggrave le score à la 62e avec une action d’école conclut par Jamal Musiala.

Avec cette défaite et la victoire de Benfica, Barcelone est reversé en Europa League. Tandis que Benfica termine deuxième et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Groupe F :

Atalanta – Villarreal : reporté

Manchester United – Young Boys : 1-1 Les Red Devils assurés de la première place ont fait tourner pour la réception des Young Boys de Berne. Mason Greenwood ouvre le score d’un magnifique ciseau suite à un centre déposé par Luke Shaw. Les visiteurs réduisent ensuite la marque par Rieder qui marque d’une superbe enroulée en dehors de la surface à la 42e. Manchester termine à la première place du Groupe F alors que Berne finit dernier.