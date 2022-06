Le FC Barcelone fait de Robert Lewandowski sa priorité numéro une pour renforcer son attaque pour la prochaine période estivale. Les Catalans restent à l’affût pour le goleador polonais mais le Bayern Munich ne compte pas offrir sa star sur un plateau d’argent.

Selon les dernières informations de ‘Bild’, le Bayern Munich semble vendeur pour son avant-centre polonais mais pas à n’importe quel prix. En froid avec ses dirigeants, le leader de la sélection polonaise a annoncé en conférence de presse qu’il ne poursuivra pas l’aventure en Bavière. Résultat, la direction munichoise ne s’opposera pas à un départ mais il faudra tout de même débourser la somme de 40 millions d’euros pour obtenir le renfort de Robert Lewandowski cet été.

Auteur d’une énorme saison avec 50 buts en 46 matchs avec le Bayern, Le Polonais ne veut plus rester en Allemagne et il ne semble pas contre un départ dans le championnat espagnol. Une opération qui reste tout de même délicate à cause de la crise économique que traverse le FCB. Le club espagnol tente de trouver des solutions pour quelques-uns de ses joueurs et ainsi dégraisser pour faire une place au numéro 9 du champion d’Allemagne en titre.