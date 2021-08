La FC Barcelone envisage de rompre le contrat de Samuel Umtiti s’il s’obstine à refuser toutes les offres de transfert.

Le divorce est consommé entre le club catalan et le défenseur central français de 27 ans. Ronald Koeman ne compte pas sur lui cette saison. Problème : Umtiti dispose d’un contrat jusqu’en 2023 et se montre exigeant. Il aurait notamment refusé des offres venant de France et des Turcs de Besiktas.

Etranglé financièrement, le Barça ne peut pas se payer le luxe de payer un joueur à haut salaire pour regarder les matches. Le club a donc posé un ultimatum à Umtiti pour qu’il accepte une offre de transfert. S’il s’y oppose, son club sera résilié.