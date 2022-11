Alors qu’il évolue au Japon depuis 2018, dans le club de Vissel Kobe, Andres Iniesta s’est longuement confié à AS. L’Espagnol a notamment évoqué un possible retour au Barça. Le duo Iniesta-Xavi réuni à nouveau ?

« Je ne peux pas l’affirmer, mais j’aimerais revenir et être dans une fonction où je me sens capable de continuer à contribuer. À ce jour, je ne peux pas dire que c’est mon rêve, loin de là. J’aimerais retourner au Barça à un moment donné et me former pour bien faire quelque chose que j’aime. Je ne sais pas si c’est entraîneur ou directeur sportif, ce n’est pas quelque chose que je connais encore avec certitude (…) », confie Iniesta.

