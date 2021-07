Un temps annoncé comme le transfert de l’été, l’échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez a finalement été annulé par le FC Barcelone.

Toujours en quête d’un milieu de terrain cet été après avoir manqué le Néerlandais Georginio Wijnaldum, qui a finalement préféré le PSG, Ronald Koeman pensait avoir enfin trouvé son bonheur en la personne de Saul Niguez. Mis à l’écart du onze de l’Atlético Madrid par Diego Simeone cette saison, l’Espagnol de 26 ans avait une chance de rebondir en Catalogne dans un échange XXL avec l’ancienne star des Colchoneros, Antoine Griezmann. Un échange entre deux joueurs au talent qui n’est plus à prouver, mais qui ont du mal à se montrer dans leurs clubs respectifs.

Un énorme transfert qui semblait en bonne voie, mais que le FC Barcelone aurait finalement décidé d’annuler à en croire les informations du média catalan ARA. La raison est simple : la piste Saul Niguez ne fait pas du tout l’unanimité en interne, d’autant qu’un échange avec Antoine Griezmann n’est pas jugé comme « équitable ». En effet, les dirigeants du Barça estiment que la valeur du Français est plus élevée que celle du Madrilène et réclame donc plusieurs dizaines de millions d’euros de compensations. Le deal est donc annulé jusqu’à nouvel ordre et les Blaugrana cherchent un nouveau moyen de renflouer les caisses cet été.