Rennes reçoit Séville ce mardi à 21h pour la dernière journée de phase poules de Ligue des Champions. À quelques heures du coup d’envoi en conférence de presse, Julen Lopetegui a confié sa méfiance envers le club breton.

Sauver l’honneur. Assurés de terminer à la dernière place de leur groupe en Ligue des Champions, le Stade Rennais n’a plus qu’un match à jouer. Un match pour relever la tête donc. Les hommes de Julien Stéphan reçoivent le FC Séville ce mardi, et pourront ainsi prendre leur revanche sur le match aller, perdu 0-1. Les Espagnols semblent favoris, mais Lopetegui ne compte pas se laisser distraire par cela. Et encore moins sous-estimer les Bretons.

Présent en conférence de presse d’avant match, le coach andalou reste méfiant. « Ils vont vouloir faire un bon match. Malgré les résultats qu’ils ont eus jusque-là en Ligue des champions, c’est une bonne équipe, l’une des meilleures équipes en France la saison dernière. Ils ont recruté des joueurs intéressants l’été dernier. Ils vont enregistrer des retours de joueurs importants par rapport au match aller. Nous nous attendons donc à un bon match de Ligue des champions face à un beau rival. »