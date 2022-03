André va t’il réussir un match de Géant ? Présent en conférence de presse avant le match du LOSC face à Chelsea à l’occasion des huitièmes de finale de LDC, le Lillois ne s’avoue pas vaincue. Bien au contraire.

« Un exploit, c’est ce qu’il faudra faire demain. On a très bien préparé ce match, on a revu le match à l’aller. On n’a pas été nuls, on a été cohérents, mais cela n’a pas suffi. Il y aura beaucoup de facteurs qui entreront qui seront autre que le football, mais on sera chez nous. Tout joueur rêve de jouer un huitième de finale face à un club prestigieux.

Il n’y aura pas de place pour le frein à main. (…) Dans toute ma carrière, c’est très rare qu’on m’ait donné favori. C’est plutôt bon signe. L’année dernière pareil, le Trophée des champions pareil, la phase de poules aussi… On répond souvent présent quand on ne nous attend pas. », a lancé Benjamin André.