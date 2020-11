Fin de la 3e journée de la Ligue des Champions avec la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du RB Leipzig 2 buts à 1. Résultat.

Groupe H :

Red Bull Leipzig – Paris Saint-Germain 2-1 : Pourtant bien parti sur un but d’Angel Di Maria (6e), qui a ensuite manqué un penalty (16e), le club de la capitale a craqué sur des buts de Christopher Nkunku (42e) et Emil Forsberg (57e sur penalty) et terminé à neuf pour des expulsions d’Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe. Avec trois points, la formation de Thomas Tuchel occupe la troisième place du groupe H à trois longueurs de Leipzig et de Manchester United.

Istanbul Başakşehir – Manchester United 2-1 :

Classement Groupe H :

1 – Manchester United (ENG) 6 pts

2 – RB Leipzig (GER) 6 pts

3 – Paris Saint-Germain (FRA) 3 pts

4 – Istanbul Başakşehir (TUR) 3 pts

