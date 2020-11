Rendez-vous ce soir à partir de 18 h 55 pour suivre la fin de cette 3e journée de Ligue des Champions. Dans le groupe F, la Lazio Rome se déplace en Russie sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg qui n’a toujours pas marqué le moindre point. Dans le groupe H, Manchester United tente la passe de 3 avec un match face au champion de Turquie. Résultats.

Groupe F :

Zenit Saint-Pétersbourg – Lazio Rome 1-1 : Dans le groupe F, la Lazio Rome s’est contentée d’un nul sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg (1-1). Mené sur un but d’Aleksandr Erokhin (32e), le club de la capitale a égalisé par Felipe Caicedo (82e). Avec cinq points, la formation de Simone Inzaghi est seule en tête de la poule en attendant la rencontre entre le Club Bruges et le Borussia Dortmund (21 heures).

Groupe H :

Istanbul Başakşehir – Manchester United 2-1 : Les Red Devils ont craqué sur des réalisations de Demba Ba (13e) et Edin Visca (40e), contre un but d’Anthony Martial (43e). En tête du groupe H avec six points, les joueurs d’Ole-Gunnar Solskjaer se retrouvent sous la menace du RB Leipzig et du Paris Saint-Germain, opposés à partir de 21 heures. Les Turcs signent leur première victoire et comptent trois points.

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)