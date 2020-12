L’Olympique de Marseille s’incline 3 buts à 0 face à Manchester City qui termine en tête de son groupe. Le FC Porto s’impose 2-0 face à l’Olympiakos Le Pirée et termine second dans ce groupe C.

Manchester City – Olympique de Marseille 3-0 : le club phocéen a cédé sur des buts de Ferran Torres (48e), Sergio Agüero (77e) et Raheem Sterling (90e), à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 6e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Olympiakos Le Pirée – FC Porto 0-2 : l’Olympiakos, battu à domicile par le FC Porto (0-2) et troisième du groupe C à la différence de buts particulière. Porto marque grâce à Otavio sur penalty (10 min) et Uribe à la 77e minute de jeu.

Classement final groupe C :

1 – Manchester City (ENG) 16 pts qualifié

2 – FC Porto (POR) 13 pts qualifié

3 – Olympiakos Le Pirée (GRC) 3 pts qualifié Europa League

4 – Olympique de Marseille (FRA) 3 pts