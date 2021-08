Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, Mohamed Salah se rapprocherait d’une prolongation de contrat avec les Reds.

Les discussions ont commencé depuis quelques mois mais n’ont pas abouti jusqu’alors. Et pour cause, les représentants de Salah et les dirigeants de Liverpool ont des difficultés à s’entendre sur les termes du nouveau bail de l’attaquant égyptien. Alors que le Pharaon est annoncé ailleurs, notamment en Liga espagnol, Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, a annoncé samedi que les discussions se poursuivent entre les deux parties. « Vous pouvez imaginer qu’il y a des pourparlers. Nous sommes tous des adultes, nous sommes tous des professionnels, il y a des discussions et quand il y aura une décision, nous vous le dirons, » a déclaré le technicien allemand. Récemment, l’agent de Mohamed Salah a adressé un message assez subtil aux dirigeants de Liverpool après les bons débuts du joueur en Premier League.

Africa Top Sports