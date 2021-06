L’autorité de la concurrence vient de rejeter la plainte de Canal+ contre la Ligue de football professionnel.

L’autorité avait étudié le dossier pour « un abus de position dominante en ne remettant sur le marché que les droits restitués par Mediapro, sans inclure les droits correspondant au lot 3 (matchs du samedi 21h et du dimanche 17h) attribué le 29 mai 2018 à beIN Sports qui les avait sous-licenciés par la suite à GCP (Groupe Canal Plus). »

« Au terme de son examen, l’Autorité a rejeté la saisine au fond de GCP et la demande de mesures conservatoires qui y était associée, considérant qu’elles n’étaient pas assorties d’éléments suffisamment probants », indique le communiqué. Canal et BeIn devraient rafler dans les prochaines heures les droits pour la Ligue 1 et la Ligue 2 la saison prochaine.