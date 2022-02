L’attaquant de Manchester United Mason Greenwood a été libéré sous caution après avoir été interrogé sur le viol et l’agression présumés d’une jeune femme.

Le jeune homme de 20 ans a été arrêté dimanche après que des images et des vidéos ont été mises en ligne, et alors qu’il était encore en détention mardi, il a été à nouveau arrêté pour suspicion d’agression sexuelle et de menaces de mort. La police du Grand Manchester n’a pas nommé le footballeur, mais a déclaré : « Un homme de 20 ans arrêté le dimanche 30 janvier 2022 pour suspicion de viol et d’agression d’une femme a été libéré sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie. »

Quelques heures après la parution des allégations, dimanche matin, l’international anglais a été écarté de tout jeu ou entraînement avec son club jusqu’à nouvel ordre. Nike a suspendu son accord avec Greenwood et Electronic Arts a confirmé son retrait des équipes actives sur FIFA 22. Dans un communiqué publié mardi, Manchester United a déclaré qu’il « réitère sa forte condamnation de la violence sous toutes ses formes ». Le club a ajouté : « Comme précédemment communiqué, Mason Greenwood ne s’entraînera pas avec le club, ni ne jouera pour lui, jusqu’à nouvel ordre.