Sans pitié. Ce vendredi, l’AS Saint-Étienne s’est écroulé face à Lorient, s’inclinant 2-6, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Denis Balbir a débriefé ce match pour ButFootballClub, et n’y a pas été de main morte…

« Vendredi dernier, l’ASSE a pris l’eau à Lorient. Il y a énormément de colère, d’amertume, de tristesse et de rage. Il y a tellement de choses à dire sur la prestation des Verts et, en même temps, c’est toujours un peu les mêmes », a-t-il d’abord déclaré.

« Bien évidemment, c’est facile d’enfoncer une équipe quand elle va mal mais j’ai vraiment des difficultés à trouver des satisfactions après ce 2-0 transformé en 2-6 chez un concurrent direct au maintien. Maintenant il faut battre Brest et faire avec un calendrier très difficile pour s’en sortir. À Saint-Étienne de montrer qu’il a encore le niveau Ligue 1. En ce moment, on voit surtout une équipe de bras cassés. Une équipe qui humilie son maillot, son histoire et ses supporters. »