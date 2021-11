Plusieurs belles affiches étaient au programme de la 13e journée de Ligue 1. Notamment un jolie multiplex à 15h. Ainsi Lorient recevait Brest pendant que Clermont visitait à Saint-Étienne. Dans le même temps l’AS Monaco se déplaçait Reims alors que Nantes accueillait Strasbourg. On fait le point.

ASSE – Clermont :

Quel match. Première victoire de la saison en Ligue 1 pour l’ASSE. Menés 2-0 (Bayo 59e et Berthomier 64e), les Verts sont revenus de nulle part. D’abord par Nordin (78e), puis par Krasso (92e) avant que Sow ne fasse exploser le chaudron à la 94e. Score final 3-2, l’ASSE est 19e, Clermont est 15e.

Lorient – Brest :

Devant au score très tôt (5e par Grbic), Lorient n’a pas réussi a tenir le score après l’exclusion de Hergault à la 28e. Les visiteurs sont revenus au score par Faivre (58e) avant que Mounie à la 80e ne complète la remontada. Score final 1-2, Lorient est 14e, Brest 17e.

Nantes – Strasbourg :

Nantes et Strasbourg n’ont cessé de se renvoyer la balle cette après-midi. D’abord c’est le Nantais qui ont pris l’avantage par Coulibally (20e) avant que Diallo ne remette les compteurs à zéro (44e). En seconde période rebelote. Devant au score grâce à Kolo Muani les Canaris ont vu les visiteurs revenir encore au score par Thomasson (68e), et ce malgré l’exclusion d’Ajorque 15 minutes plus tôt. Résultat final 2-2, Nantes est 9e, Strasbourg 7e.

Reims – Monaco :

Reims et Monaco se sont quitté sur un match nul et sans buts. Très équilibré cette rencontre n’a pas offert un immense spectacle aux spectateurs. Résultat des comptes, Monaco est 10e, Reims 16e.