L’été a été mouvementé en Italie et plus particulièrement à l’AS Roma avec la soudaine arrivée de José Mourinho à la tête du club. Les feux des projecteurs sont désormais braqués sur la Louve qui ne parvient pas à avoir des résultats en concordance avec ses nouvelles ambitions. En course pour l’Europe en Serie A, les Romains se sont qualifiés pour les 8èmes de finale de Ligue Europa Conférence malgré des résultats mitigés. Pour rehausser le niveau, José Mourinho compte bien faire table rase du passé et miser sur de nouvelles recrues. Après la récente arrivée de Sergio Oliveira, la Louve continue de faire de son milieu de terrain sa priorité. Si la piste menant à Boubacar Kamara se complique, les Romains foncent désormais sur la séduisante opportunité nommée Xeka.

Selon les informations de Calcio Mercato, l’AS Roma aurait fait de Xeka l’une de ses priorités pour se renforcer au milieu de terrain. Longtemps sur la piste menant Boubacar Kamara, la Louve a été devancée dans ce dossier et est forcé de se rabattre sur d’autres profils. Censé prolonger avec le LOSC, le Portugais a récemment annoncé à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter le club cet hiver. Un rebondissement de situation dont souhaiterait bien profiter José Mourinho. Une offre pourrait arriver très prochainement sur le bureau d’Olivier Létang.

