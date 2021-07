L’AS Monaco a publié une vidéo ainsi que plusieurs photos pour présenter ses maillots pour la saison prochaine. Le club a même fait appel au rappeur belge Krisy pour lui donner un petit coup de pouce.

Tout comme les autres clubs de Ligue 1, l’AS Monaco a présenté ses nouveaux maillots pour la saison prochaine ce jeudi au travers d’une vidéo posté sur la site officiel. Toujours sous Kappa, le club évoluera toujours avec sa traditionnelle bande diagonale et ses couleurs rouges et blanches. Cette année, l’ASM sera sponsorisé par « ETORO. » Le maillot extérieur sera quant à lui tout noir et il cette couleur représenterait même a couleur du carbone, matériau présent sur les voitures de Formule 1 en référence au circuit de Monaco.