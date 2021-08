Fier de la performance de ses hommes hier soir, Roberto De Zerbi en a profité pour tacler l’AS Monaco au passage.

Devenu célèbre pour son franc-parler, le nouvel entraîneur Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, a encore fait des siennes hier soir après la qualification en Ligue des champions de son équipe. Surclassés par l’AS Monaco en première période, les Ukrainiens ont réussi à revenir 2-2 avant de remporter ce barrage aux prolongations. De passage en conférence d’après match, le technicien italien n’a pas manqué de fanfaronner.

« Ils avaient la technique, le physique, les jambes et de bonnes individualités. Mais nous avons quelque chose que Monaco n’a pas : du cœur et des couilles. Et quand vous avez ça, vous pouvez tout faire. Je suis fier de mon équipe car les joueurs étaient assommés à la mi-temps. Mais ensuite, le cœur et les couilles ont comblé l’écart. Et ça, ça ne s’achète pas sur le marché des transferts. »