Diffuseur numéro un de la Ligue 1 et la Ligue 2 cette saison, MediaPro aurait des difficultés de paiements et la LFP ne souhaite pas faire de geste.

Comme nous le précise “l’Equipe”, le diffuseur numéro un du football français aurait demandé un délai supplémentaire à la LFP. MediaPro doit 140 millions d’euros à payer à la LFP le 6 octobre, c’est à dire hier. Devant cette demande, la Ligue ne souhaite pas accorder de délai supplémentaire au média sino-espagnol et son directeur Jaume Roures.

La situation est donc très inquiétante pour les clubs français. Pour rappel, Mediapro vise 3,5 millions d’abonnés pour devenir viable économiquement. Aujourd’hui la chaîne est encore très (très) loin de ces chiffres. Une autre information de L’Equipe peut faire peur au football français, Mediapro avait déjà payé en retard sa première échéance au mois d’août. Sur l’année, Mediapro verse 780 millions d’euros pour huit matches de L1 et 34 millions d’euros par an pour une partie de la L2. Le reste du montant est payé par Canal et Free.