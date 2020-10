Bruno Martini, 58 ans, ancien gardien de l’équipe de France, est décédé ce mardi matin.

L’ancien portier des Bleus est décédé ce mardi matin des suites d’un arrêt cardio-respiratoire qui avait entraîné son hospitalisation la semaine dernière. Bruno Martini était en poste à Montpellier en tant que directeur adjoint du centre de formation du MHSC. Le club a très rapidement communiqué sur cette nouvelle : “Aujourd’hui, le football français pleure l’un des plus grands gardiens de but de son histoire, et le MHSC, l’un de ses plus fidèles serviteurs, sur le terrain comme en dehors. Il laisse l’image d’un homme bien, toujours prêt à aider, et qui ne manquait jamais l’occasion de distiller un mot bienveillant à chacun de ses interlocuteurs. Repose en paix Bruno, tu nous manques déjà… Le MHSC adresse ses plus sincères condoléances à Marie, Marion et Anne, sa famille, et ses proches.”

Arrivé à Montpellier durant l’été 1995, il a porté le maillot du MHSC à 120 reprises en 4 saisons dans l’Hérault, devenant ainsi le 4e gardien le plus capé de l’histoire du club pailladin. Evoquer Bruno Martini, c’est parler de l’un des plus grands gardiens de l’histoire du football français. Champion d’Europe Espoirs en 1988 avec les Bleuets de Paille, Silvestre et Sauzée, il totalise 31 sélections A entre 1987 et 1996. Durant cette période, il a notamment participé à deux championnats d’Europe (1992 et 1996)

L’ex-gardien de l’équipe de France (31 sélections entre 1987 et 1996) avait pris le relais chez les Bleus de Joël Bats. Diplômé en tant qu’entraîneur, Bruno Martini avait même réalisé un court intérim à la tête de l’équipe de Montpellier, après la démission de Rolland Courbis en décembre 2015.