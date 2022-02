Libre à la fin de son contrat avec Fulham cet été, la pépite anglaise née au Portugal fait tourner la tête de l’Europe. Liverpool et le Barça étaient intéressés cet hiver et Fabio Carvalho a failli signé chez les Reds. Selon les informations de Fabrizio Romano, les deux clubs anglais étaient même parvenu à un accord pour un transfert de 10M€. Un contrat de 5 ans attendait le jeune anglais de 19 ans, qui devait finir la saison en Championship à Fulham en prêt. Mais le deal n’a pas été conclu à temps et si les deux clubs se sont donnés rendez-vous cet été pour une nouvelle négociation, l’AC Milan espère jouer les trouble-fêtes.

Selon Calcio Mercato, les Italiens préparent une offre cet été pour la pépite de Fulham. Fabio Carvalho dispute pour le moment une saison pleine et permet aux Cottagers d’être leader de la deuxième division anglaise. En effet, le jeune milieu de terrain dispute quasiment toutes les rencontres et est en plus décisif. Carvalho a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 18 matchs de Championship.

