Kurt Zouma est pointé du doigt suite à une vidéo dans laquelle ont le voit en train de maltraiter et frapper son chat.

Joueur des Hammers de West Ham, l’international français est accusé de maltraitance sur son chat et son club a réagi par le biais d’un communiqué. « West Ham condamne sans réserve les actes de son joueur, Kurt Zouma, sur la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé avec Kurt et nous traiterons cette affaire en interne, mais nous voulons assurer qu’en aucun cas nous ne cautionnons la cruauté envers les animaux, » ont écrit les dirigeants londoniens.Le joueur a fait par de ses excuses de manière publique. Ces vidéos font d’autant plus tache qu’il est le parrain d’une association de défense des tigres victimes de violences

Une situation qui exaspère PETA, une association qui gère le droit et le bien des animaux. La direction demande même une radiation de Kurt Zouma de l’Equipe de France à vie.

« En giflant, donnant des coups de pied et lançant des objets sur son chat – devant un jeune enfant – rien de moins, Kurt Zouma s’est révélé être un agresseur d’animaux, s’en prenant à une victime vulnérable et sans défense pour se défouler. Il doit non seulement affronter le tribunal de l’opinion publique mais aussi être traîné devant une cour de justice.

En attendant, les deux chats dont il a la garde doivent lui être retirés de toute urgence et placés chez quelqu’un capable de leur montrer le respect et l’empathie qui manquent clairement à Zouma, qui ne devrait plus être autorisé à détenir des animaux.

Nous appelons à des sanctions à la hauteur de l’acte et espérons que le joueur sera radié de l’Equipe de France. Notre pays ne peut pas accepter d’être représenté à l’international par une personne s’affichant en train de commettre des actes de violence et de cruauté aussi inadmissibles. » Peut-on lire sur le communiqué de PETA.