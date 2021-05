Prêté à Tottenham par le Real Madrid cette saison, Gareth Bale devrait logiquement faire son retour en Espagne dans quelques semaines.

Si le départ de José Mourinho a eu le mérite de libérer le Gallois, qui retrouve petit à petit son meilleur niveau, Gareth Bale n’envisagerait pas de rester chez les Spurs la saison prochaine. Comme l’explique « AS », le joueur de 31 ans se voit porter le maillot merengue et revenir dans l’équipe en juin prochain. Bale compte bien prendre sa revanche et faire son retour en Espagne surtout que sa famille n’a jamais quitté la capitale, ses enfants étant toujours scolarisés là-bas. Affaire à suivre…