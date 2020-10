L’attaquant du FC Barcelone Antoine Griezmann (29 ans) n’y arrive toujours pas avec le FC Barcelone. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, commence à perdre patience avec la situation de son joueur au sein du club catalan.

“Je connais bien Antoine et j’ai eu à l’utiliser sur un côté. Il peut le faire car il est généreux mais là où il est le plus influent pour son équipe, c’est dans le cœur du jeu et quand il peut apporter du liant. Il n’a pas la capacité d’autres joueurs pour éliminer sur un côté. Il est subtil dans les déplacements mais il a surtout besoin de toucher énormément le ballon”, a lâché le sélectionneur de l’équipe de France.

Avant de poursuivre : “J’échange avec Antoine et je vois bien les choses. Je suis convaincu qu’il n’est pas heureux de la situation. Il fait au mieux en tenant compte des différentes situations, en s’adaptant au système et aux autres joueurs. Il ne rechigne pas mais pour donner sa pleine mesure, c’est toujours mieux pour un joueur de jouer dans sa meilleure position.”