La Gazzetta dello Sport révèle que les clubs de Serie A ont cumulé plus de 770 millions de pertes de lors de la saison 2019-2020. Avec la crise du Covid-19 qui se poursuit, certains pourraient déposer le bilan.

Dans le détail, l’AS Rome est la plus touchée avec un déficit de 200 millions d’euros, juste devant le Milan AC qui a perdu 195 millions d’euros. Suivent l’Inter (100 millions) et la Juventus (90 millions). Tous les clubs sont dans le rouge et certains témoignages font état de retards importants dans les règlement des salaires.

Les matches ont encore lieu à huis clos depuis la reprise et la situation pour s’aggraver sur le front économique. Un ou plusieurs clubs pourraient se retrouver en faillite avant la fin de l’exercice 2020-2021.