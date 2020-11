Tenue en échec sur sa pelouse par le Villarreal d’Unai Emery (1-1), dimanche soir pour le compte de la 11e journée de la Liga, la Real Sociedad ne possède plus qu’un point d’avance sur l’Atlético Madrid… qui compte deux matches en moins !

Moreno a ouvert la marque dès la 6e minute sur penalty pour le « sous-marin jaune ». Oyarzabal a égalisé à la 33e minute, sur penalty également, pour la formation basque. La Real Sociedad est plus que jamais sous la menace de l’Atlético Madrid qui s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Valence, samedi.

Dans les autres rencontres du jour, le Celta Vigo s’est donné de l’air en s’imposant 3-1 contre Grenade. La formation galicienne s’est imposée sur des buts de Nolito (27e), Miguel Baeza (81e) et Francisco Beltran (85e), contre un but de l’homonyme Luis Suarez (25e) pour Grenade. Getafe et l’Athletic Bilbao ont partagé les points (1-1). Le club basque a ouvert la marque par Asier Villalibre (9e), Angel a égalisé pour les locaux (75e).

En début d’après-midi, le FC Barcelone avait écrasé Osasuna au Camp Nou (4-0), avec un but superbe d’Antoine Griezmann et un autre de Lionel Messi, qui en a profité pour rendre hommage à Diego Maradona.

Samedi, le Real Madrid s’était incliné à domicile face à Alaves (1-2).