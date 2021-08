Le buteur de 23 ans pourrait quitter l’Inter Milan cet été à condition que Romelu Lukaku ne s’engage pas avec Chelsea.

Après une saison décevante, qui s’est soldée par une 8e place en Premier League et une élimination en demi-finale de la Ligue Europa, Arsenal espère bien renverser la vapeur cet été et revenir sur le devant de la scène nationale. Mais pour lutter avec Liverpool, le Manchester United de Raphaël Varane ou encore les deux finalistes de la dernière League des champions – Chelsea et Manchester City – les Gunners ont besoin de renforts. Le club londonien a déjà recruté Sambi Lokonga, Nuno Tavares et Ben White mais une autre piste XXL serait dans le viseur.

À la recherche d’un buteur de classe mondiale pour remplacer Alexandre Lacazette, Arsenal pourrait casser sa tirelire pour Lautaro Martinez. Buteur à 17 reprises la saison dernière avec l’Inter Milan, l’Argentin pourrait découvrir la Premier League contre un chèque avoisinant les 70 millions d’euros à en croire le Daily Mail. Cependant, le tabloïde britannique précise que le transfert de Lautaro Martinez dépendrait surtout de l’avenir de son partenaire d’attaque Romelu Lukaku, tout proche d’un retour à Chelsea. En cas de départ du Belge cet été, l’Inter Milan aurait plus d’une centaine de millions d’euros pour renflouer ses caisses et Lautaro ne devrait pas être autorisé à faire sa valise. En revanche, les Gunners ont un gros coup à jouer si Lukaku ne s’engage pas avec les Blues car les Nerazzurri ont impérativement besoin de vendre.