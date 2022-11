Pour Pierre Ménès le PSG n’a pas le choix, il faudra aligner les millions en janvier pour s’offrir un nouveau défenseur.

Dans son traditionnel Face à Pierrot sur YouTube, l’ancien chroniqueur du CFC s’est attardé sur les besoins du Paris Saint-Germain pour son futur mercato hivernal. Selon lui, la priorité reste de trouver un défenseur de classe mondiale pour suppléer Marquinhos.

« Plus que le changement de système, il faut voir dans ces problèmes défensifs le fait qu’il y a eu des blessés, Marquinhos qui était absent contre Troyes, Kimpembe qui revenait de blessure et qui a eu beaucoup de mal. Marquinhos, s’il n’est pas protégé par un joueur à ses côtés, on sent qu’il est beaucoup plus fébrile qu’avant. Défensivement, comme je l’avais dit en début de saison, le PSG a largement de quoi être en tête du championnat et être qualifié pour les huitièmes de finale d’ici la Coupe du monde. Il faudra à l’évidence recruter un gros défenseur au mercato d’hiver, Paris ne peut pas en faire l’économie. »