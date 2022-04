Il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille a officialisé la mise à l’écart d’Alvaro Gonzalez. Rolland Courbis, consultant RMC Sport, ne comprend pas cette décision d’autant plus que le club phocéen est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

L’histoire d’amour entre Alvaro Gonzalez et l’Olympique de Marseille se termine de la plus mauvaise des manières. Le défenseur central, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club phocéen a été mis à l’écart par Jorge Sampaoli. L’ancien joueur de Villarreal est rentré en Espagne. Rolland Courbis, consultant RMC Sport, ne comprend pas le choix de la direction marseillais d’autant plus que Balerdi, blessé à l’épaule ne jouera plus cette saison.

« Cette décision sur Alvaro c’était avant la blessure de Balerdi ? Cette blessure change la donne quand même. Quelque soit le caractère de Jorge Sampaoli, il sait tout de même compter jusqu’à cinq. Cinq arrières centraux, tu en enlèves deux, il ne t’en reste plus que trois. Ce qui veut dire que si tu as un problème avec un défenseur, tu es obligé de faire redescendre Kamara. Forcément, Kamara est tellement fort que tu peux le faire jouer gardien de but, mais avec un match tous les trois jours, il va falloir faire vraiment attention. Il y aussi des possibilités de suspension », a déclaré Rolland Courbis sur les ondes de RMC.

Malgré cette tragique fin, Alvaro Gonzalez, qui a joué seulement onze matchs toutes compétitions confondues cette saison, reste l’un des chouchous du Vélodrome.