La semaine du 11 au 18 décembre a été riche en émotions. Notamment avec la disparition tragique de Gérard Houllier en tête. Mais ces 7 derniers jours ont été aussi très riches en déclarations. Alors comme ça, pêle-mêle, la liste de Didier Deschamps pour l’Euro est prête, Zinedine Zidane rend hommage à Benzema et Federer fait le point sur son avenir.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les déclarations des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : alors que l’Euro, reporté en 2021 en raison de la pandémie mondiale, approche à grands pas, Didier Deschamps a fait une déclaration choc en conférence de presse pour « teaser » la future liste des joueurs qui composeront l’Équipe de France.

Euro 2021 🇪🇺🏆



Didier Deschamps affirme que sa liste est prête à 100% pour l'euro dans 6 mois !🤔



Une déclaration qui promet peu de surprise dans sa future liste. Mais qui sait ? Tout évolue vite dans le foot !😅#france #DidierDeschamps #football #equipedefrance #euro2021 #DD pic.twitter.com/iXkvdpVS3c — Sport.fr (@FilSport) December 16, 2020

Numéro 2 : Benzema, est-il le meilleur attaquant de l’histoire du football français ? Peut-être. En tout cas pour Zinedine Zidane, oui. Pas étonnant quand le numéro 9 du Real Madrid ne cesse de sauver la carrière d’entraîneur de son compatriote.

Zidane déclare son amour pour KB9❤️



🗣️💬«C’est un joueur mûr. Ce n’est pas un attaquant de pointe pur, il ne pense pas qu’au but. C’est pour ça que je l’adore, il n’est pas obsédé. Il sait jouer avec les autres, s’il doit faire la passe, il la fait » #Zidane #KB9 #benzema #ucl pic.twitter.com/ulCeVKssrJ — Sport.fr (@FilSport) December 16, 2020

Numéro 3 : alors que les fans du Suisse et les amateurs de la petite balle jaune attendent avec impatience le retour de la légende aux vingt Grand Chelem, cette dernière a plongé, en quelques phrases, la planète tennis dans l’effroi.