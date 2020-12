Lauréat du titre de sportif suisse des 70 dernières années, décerné lors de la cérémonie des Swiss Sports Awards ce dimanche, Roger Federer a expliqué que le prochain Open d’Australie en février pourrait se disputer sans lui, avant de faire allusion à sa retraite.

Alors que les fans du Suisse et les amateurs de la petite balle jaune attendent avec impatience le retour de la légende aux vingt Grand Chelem, cette dernière a plongé, en quelques phrases, la planète tennis dans l’effroi.

Dimanche soir à Zurich, le Maestro a été couronné du titre prestigieux du plus grand sportif suisse des 70 dernières années avec sa compatriote, Vreni Schneider, reine du ski. Lors de son discours de remise du trophée, « Rodger » a tout d’abord laissé planer le doute quant à sa participation à l’Open d’Australie 2021, qu’il juge trop prématurée en raison de son genou droit encore fragilisé. « J’adorerais aller en Australie, mais ça va être très juste avec mon genou. J’avais espéré être à 100 % de mes moyens dès octobre, mais ce ne fut malheureusement pas le cas et ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui. Je ne veux pas franchir la prochaine étape avant d’être prêt. » a-t-il avoué avant d’ajouter : « J’aurais souhaité être plus en avance sur mon programme, mais je suis tout de même satisfait d’être là où j’en suis actuellement. L’opération en juin fut un véritable coup d’arrêt. Mais depuis cette intervention, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup avancé. Je me laisse encore du temps avant de trancher. Les trois prochains mois vont être cruciaux pour moi. »

S’il reconnaît que la pandémie mondiale joue en sa faveur avec le report du premier Grand Chelem de l’année prévu du 8 au 21 février, qui devrait l’« aider un peu », Federer a affiché clairement ses ambitions pour 2021 : « Ma priorité sera l’été avec Wimbledon, les JO et l’US Open. »

Enfin, le champion de 39 ans, honoré de recevoir une telle distinction, a conclu son discours par des mots qui risquent de hanter ses fans les plus inconditionnels. « J’espère que je retrouverai les courts en 2021. On verra bien, mais si ma carrière devait s’arrêter là, ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense. »

Une déclaration qui rappelle que, malgré le mythe et sa longévité extraordinaire, Roger Federer reste un homme avant tout, lui aussi, à l’épreuve du temps.