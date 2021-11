Selon L’Equipe, la LFP envisage de remplacer le National par une Ligue 3 à compté de la saison 2024/25.

D’après les dernières informations de L’Equipe, la Ligue 2 devrait elle aussi passer à 18 clubs à compter de la saison 2024/25, suite à un vote favorable à 78% des dirigeants des clubs de deuxième division française. Un grand remaniement qui devra toutefois être validée par la LFP (Ligue de Football Professionnel) et la FFF (Fédération Française de Football) avant d’entrer en vigueur.

Le quotidien sportif va même plus loin en affirmant que ces changements en L1 et en L2 pourraient amener la création d’une Ligue 3, en lieu et place du championnat National.