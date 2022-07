L’agent de Kalidou Koulibaly rencontre actuellement le directeur de la Juventus, Federico Cherubini. Le défenseur central de Naples pourrait être le remplaçant de Matthijs De Ligt.

A un an de la fin de son contrat avec Naples, Kalidou Koulibaly ne manque pas de prétendants pour l’accueillir. Le défenseur central de 31 ans a notamment été annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone. Mais les Blaugrana sont pour le moment plus occuper à renforcer leur attaque et sont à fond sur les dossiers Lewandowski et Raphinha. Une temporisation qui pourrait profiter à la Juventus. Selon les informations de Fabrizio Romano, le directeur sportif de la Vielle dame rencontre actuellement l’agent du récent champion d’Afrique. Le Napolitain, évalué à 35 millions d’euros pas Transfermarkt, est une piste de la Juve pour remplacer le probable départ de Matthijs De Ligt.