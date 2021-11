Plus performant que jamais en ce début de saison, Christopher Nkunku se retrouve sur les tablettes des plus grandes écuries européennes. La Juventus Turin s’ajoute à la féroce concurrence présente sur ce dossier. Manchester City, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich, tous prétendent le recruter.

Auteur d’un début de saison totalement affolant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku (11 buts et 7 passes décisives en 17 matchs) se retrouve dans le viseur des plus grandes écuries de la planète. Déjà lié à de nombreuses écuries telles que le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal ou le Bayern Munich, l’ancien du PG est l’un des footballeurs les plus convoités en Europe. Ses capacités à se projeter, à marquer des buts, à exploiter ses qualités physiques ainsi qu’à délivrer des passes clés font de lui un attrait plus que séduisant sur le marché des transferts.

Mais, selon la presse italienne, un nouveau prétendant rentre dans la danse. La Juventus Turin de Massimiliano Allegri en ferait une priorité au même titre qu’Aurélien Tchouaméni pour renforcer son milieu de terrain. Adrien Rabiot, Mc Kennie et Aaron Ramsey sont poussés vers la sortie pour laisser la place au duo français.