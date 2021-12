Victoire de la Juventus 2 buts à 0 ce soir face à la formation du FC Bologne. Les Turinois l’emportent et remontent au classement.

Privée de Paulo Dybala, la Vieille Dame de Massimiliano Allegri a trouvé le chemin des filets sur des buts d’Alvaro Morata (6e) et Juan Cuadrado (69e). Sixième avec 31 points, le club piémontais reste à hauteur de l’AS Rome (5e) et revient à six longueurs de l’Atalanta Bergame (3e). De son côté, Bologne subit une troisième défaite consécutive et occupe la dixième place avec 24 points.