Au club du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes arrive tout doucement en fin de contrat. Barré par la concurrence et quelques blessures dans la capitale, il peine à s’imposer dans le 11 de Mauricio Pochettino et un départ n’est pas à exclure dès le prochain mercato.

Selon les informations de ‘Tuttosport’, le club parisien pourrait bien vendre son milieu de terrain international argentin dans quelques semaines. Ce lundi, le média transalpin évoque un fort intérêt de la part de la Juventus et une offre pourrait même arriver sur la table des dirigeants parisiens. « Le milieu de terrain a compris que la direction du Paris Saint-Germain étudie des plans alternatifs au fait de le garder et que le contrat expirant le 30 juin 2023 est un signal clair : en l’absence de renouvellement, le joueur doit être vendu maintenant pour gagner quelque chose. Le problème pour les prétendants, c’est qu’à Paris « quelque chose », c’est plus de 20 millions. Les contacts indirects entre la Juve et Paris se poursuivent sans relâche. Depuis le milieu de la semaine, les appels téléphoniques se sont accélérés et jusqu’à vendredi soir, les mises à jour entre les parties n’ont pas manqué. Sur le transfert, le sentiment est qu’il est possible de trouver un accord, alors que sur le salaire de Paredes, la Juventus étudie la bonne stratégie, étant entendu que le point de départ ne peut être les 7 millions par an gagnés par le joueur jusqu’à présent. » Peut-on lire dans l’édition du jour.