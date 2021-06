Gros point d’interrogation autour de la défense de l’équipe de France ce soir, où Didier Deschamps pourrait finalement aligner trois défenseurs centraux en l’absence de Lucas Hernandez.

Pour son huitième de finale face à la Suisse, l’équipe de France comptera ce soir son lot d’absents. Outre Ousmane Dembélé, qui a dû quitter ses coéquipiers à cause d’une lésion à la cuisse, Lucas Digne et Jules Koundé seront également forfait pour la rencontre. D’autres points d’interrogations subsistent au sujet de Thomas Lemar et Marcus Thuram, légèrement blessés à l’entraînement jeudi dernier, mais surtout Lucas Hernandez, qui était sorti sur blessure contre le Portugal (2-2). Les examens médicaux se sont montré rassurants mais le défenseur du Bayern Munich pourrait tout de même débuter le huitième sur le banc. Dans ce cas, Didier Deschamps devra expérimenter avec Presnel Kimpembe sur le côté gauche ou Clément Lenglet dans l’axe d’une défense à trois. Deux options périlleuses, qui pourraient donner des idées aux Suisses.

De son côté la Nati pourra compter sur la star Xherdan Shaqiri, qui a qualifié les siens en inscrivant un doublé face à la Turquie (3-1). Au milieu de terrain, les Bleus devront également se méfier de Steven Zuber, meilleur passeur de l’Euro pour l’instant avec trois passes décisives à son compteur.

Les compositions d’équipe probables :

France : Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Kanté, Pogba, Rabiot – Griezmann – Mbappé, Benzema

Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber – Shaqiri – Seferovic, Embolo