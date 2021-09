D’abord favorable au projet de Coupe du monde tous les deux ans, la Conmebol vient finalement de changer de camp.

Après avoir soutenu le projet de Coupe du monde tous les deux ans porté par la FIFA et Arsène Wenger, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a finalement changé d’avis comme expliqué ce vendredi dans un communiqué.

Les dirigeants du football sud-américain considèrent qu’une Coupe du monde tous les deux ans verrait « sa qualité s’abaisser et son caractère exclusif sapé » ; qu’elle perdrait de « sa dynamique et son attrait » aux yeux du public ; qu’elle « représenterait une surcharge pratiquement impossible à gérer dans le calendrier des compétitions internationales » et qu’elle pourrait même « mettre en péril la qualité d’autres tournois », tant de clubs que continentaux.

Si elle se dit « ouverte au dialogue », la Conmebol conclut qu’il n’y a « aucune justification sportive pour raccourcir l’intervalle entre les Coupes du monde ».