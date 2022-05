Après plus de 120 minutes de jeu, la Renaissance Sportive de Berkane est parvenue à s’imposer face aux Orlando Pirates après une longue et éreintante séance de tirs au but, (1-1, 4-5 tab).

Finaliste malheureux en 2019 puis vainqueur en 2020, la Renaissance Sportive de Berkane récidive et succède au Raja Casablanca en remportant la Coupe de la CAF 2021-2022. Opposés aux Orlando Pirates, les Marocains se sont imposés aux tirs au but, (4-5). Youssef Alfahli a inscrit le premier but de la rencontre sur penalty (97′) avant que les Sud-Africains poussent et égalisent grâce à Lorch (117′) dans les derniers instants. Une histoire à double sens alors que le buteur des Pirates a manqué sa tentative lors de la cruelle séance des tirs au but. Après un match irrespirable, les hommes de Florent Ibengue s’offrent la Coupe de la CAF édition 2021-2022.