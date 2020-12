Theo Hernandez a eu le droit à une magnifique déclaration d’amour après son doublé face à Parme en Serie A.

Auteur d’un doublé dimanche dernier avec le Milan AC, Theo Hernandez a permis aux siens d’arracher le match nul (2-2) face à Parme. Une nouvelle prestation XXL du Français, qui lui a valu un joli mot d’amour de sa chérie. Sur les réseaux sociaux, la sulfureuse Zoe Cristofoli a expliqué pourquoi elle était autant amoureuse du défenseur milanais. « Mon numéro un … mais dans la vie! Je ne connais pas grand chose au football … mais je connais l’engagement et le sacrifice que tu y mets, la tête et le cœur. Dans tout ce que tu fais et je t’aime pour ça ! Vous mérite tout mon amour ! », c’est enflammée l’influenceuse italienne de 24 ans.

En couple depuis un peu plus d’un an, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour, même s’ils n’ont pas encore franchi le cap d’emménager ensemble.