L’Equipe nationale de Belgique a réussi à s’imposer sur le score de 6 buts à 1 ce mercredi soir en Ligue des nations dans le match choc de la soirée. L’Ukraine et l’Ecosse l’emportent aussi contre l’Irlande et l’Arménie.

Dans le match de la deuxième journée du groupe 4 comptant pour la Ligue A, les Belges ont encaissé le premier but par l’inévitable Robert Lewandowski dès la 28e minute de jeu. Les Belges réagissent par l’intermédiaire de leur star au milieu de terrain Kevin De Bruyne. Ce dernier trouve l’ouverture à la 59e minute et donne l’avantage à sa nation juste après l’égalisation d’Axel Witsel. Un doublé de Trossard, un but de Dendoncker et une dernière réalisation d’Openda dans le temps additionnel.

Dans les autres matchs de la soirée, l’Ukraine s’impose en Irlande avec un but de Tsigankov avant la mi-temps. L’Ecosse l’emporte également avec un succès 2-0 contre l’équipe d’Arménie et des buts de Rafson et McKenna. Les Ecossais sont en tête avec trois points, tout comme l’Ukraine et l’Arménie. les Irlandais ferment la marche.