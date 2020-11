Le Diables Rouges et la Squadra Azzura sont les grands vainqueurs du soir en Ligue des Nations.

La Belgique a dominé les Three Lions (2-0) sur des buts de Youri Tielemans (10e), l’homme qui n’a toujours pas digéré la défaite face aux Bleus en 2018, et Dries Mertens (24e) et consolide leur place en tête du groupe 2 de la Ligue A avec 2 points d’avance sur le Danemark qui a battu l’Islande (2-1) sur un deux penalties de Christian Eriksen (12e, 92e).

Dans le groupe 1 de la Ligue A, l’Italie a battu la Pologne (2-0) grâce à Jorginho (27e, sp) et Domenico Berardi (84e). Les Italiens reprennent la tête devant les Pays-Bas, qui avaient battus la Bosnie (3-1).

La Belgique et l’Italie pourraient donc rejoindre la France au Final Four. Dernières rencontres mardi pour établir les classements définitifs de chaque groupe.

On passe à la Ligue B. L’Autriche bat l’Irlande du Nord (2-1) et prend 3 points d’avance sur la Norvège, qui compte toutefois un match de moins. Dans le groupe 2, dominé par l’Ecosse, la République Tchèque bat Israël (1-0). Dans le groupe 3, match nul entre la Hongrie et la Serbie (1-1). La Russie est co-leader de ce groupe.