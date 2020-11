Les Pays-Bas se sont imposés 3-1 face à la Bosnie-Herzégovine, dimanche à Amsterdam, lors de la 5e journée de la Ligue des Nations.

Les Oranje dirigés par Frank De Boer ont remporté la victoire sur un doublé de Georginio Wijnaldum (6e, 14e) et un but de Memphis Depay (55e). Smail Prevljak a sauvé l’honneur pour la Bosnie (63e). Les Pays-Bas prennent la tête groupe 1 de la Ligue A, en attendant le résultat d’Italie-Pologne (20h45). Ils pourraient retrouver la France au Final Four. La Bosnie de Miralem Pjanic est reléguée en Ligue B.