Juste avant de rejoindre les Bleus pour l’Euro, Kylian Mbappé s’est offert un entretien vérité dans lequel il n’évite aucun sujet. Un franc parler malin et scrupuleusement réfléchi dont lui seul a le secret. Il évoqué notamment sa relation avec Neymar, son aventure au PSG ou encore ses futures grandes ambitions.

Interrogé par le média britannique Esquire UK, Kylian Mbappé a évoqué énormément de sujets. Un entretien qui a ratissé toute l’actualité du joueur de Neymar, à Paris en passant par ses ambitions avec les Bleus ou les nombreuses comparaisons faites entre lui, Messi et les deux meilleurs joueurs du monde. Pour lui, ces dernières n’ont pas lieu d’être : « Messi et Cristiano sont les meilleurs. Si vous vous dites que vous ferez mieux qu’eux, c’est au-delà de l’ego ou de la détermination, c’est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables. Ils ont enfreint toutes les lois de la statistique.«

Ce n’est pas pour autant que le prodige parisien n’a pas d’ambition. Il compte rattraper ces deux génies du football que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. De grands ambitions qu’il assume au grand jour, comme à son habitude : « Mes responsabilités pour l’Euro ? Plus vous devenez une personnalité importante, plus vous avez de devoirs. Je ne suis plus le petit nouveau. Je suis Kylian Mbappé. Mes ambitions ? Tout gagner.«