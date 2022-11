Chelsea patauge. Le club s’est de nouveau incliné, ce samedi, contre Newcastle, sur le score de 1-0, encaissant ainsi sa troisième défaite d’affilée en Premier League. Un coup dur pour l’effectif et le défenseur Kalidou Koulibaly, qui n’a pas caché son énervement au micro de Canal+.

« Ça fait mal. On était venu ici pour prendre trois points. On savait qu’ils étaient dans un bon moment, qu’ils mettent de l’intensité et que surtout à domicile ils ont leur public derrière eux. (…) Malheureusement, on a beaucoup de blessés et nous qui étions présents aujourd’hui ne sommes pas dans un bon moment. Le break arrive au bon moment pour nous. On a besoin de recharger les batteries, penser à autre chose et revenir après le Mondial avec une autre mentalité », a en effet déclaré Koulibaly pour Canal+.

« Aujourd’hui, Chelsea n’est pas à sa place et les seuls fautifs, c’est nous. Donc on doit se regarder dans les yeux et continuer à travailler pour remettre Chelsea à sa place », a-t-il continué.