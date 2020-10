Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman compte bien remonter le club aux sommets. Pour ce faire, il souhaite l’arrivée de son homme fort en sélection.

Interviewé dans “NOS”, le Néerlandais a été très clair concernant l’avenir et envisage de recruter Memphis Depay durant le mercato hivernal. “C’est un excellent joueur. Il peut jouer en tant qu’attaquant, mais il fait aussi un excellent travail en tant qu’ailier gauche. Il est fort, il tient bien le ballon, il gagne ses duels et il est très performant. Quand on a bien travaillé avec un joueur, on a un déclic avec lui et on pense que cela peut marcher ici aussi.”

Ronald Koeman a en effet coaché Memphis Depay, 26 ans, en sélection néerlandaise. Le joueur de l’OL a lui même confié qu’il allait probablement quitter son club actuel lors du mercato d’hiver.