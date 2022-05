Menacé par l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ne comprend pas sa mise à l’écart. Le Costaricien quittera le Paris Saint-Germain cet été si l’Italien est conservé et gêne son hégémonie dans les cages parisiennes.

Recruté en septembre 2019 afin de mettre un terme à l’absence de hiérarchie dans les cages parisiennes, Keylor Navas a parfaitement rempli son rôle. Enrôlé pour seulement 15 millions d’euros, le Costaricien a convaincu pour son grand retour dans la peau d’un titulaire indiscutable. Une domination de courte durée, troublée par l’arrivée inattendue de Gianluigi Donnarumma. Véritable opportunité de marché, l’Italie a tout chamboulé, et bouleversé ce qui avait pu être mis en place par le passé. Une arrivée qui a semé le trouble dans les rangs parisiens et qui forcent Keylor Navas a plié bagages.

Selon les dernières informations relayées par la presse espagnole (TodoFichajes), Keylor Navas a informé le Paris Saint-Germain de sa décision. Après s’être montré patient durant toute la saison pour subir une rotation farfelue avec Gigio Donnarumma, le Costaricien souhaite que la situation soit clarifiée et qu’une tête soit coupée. Si l’Italien part, que ce soit en prêt ou de manière définitive, il prolongera jusqu’en 2024. Si ce n’est pas le cas, il quittera le Paris Saint-Germain cet été, lors du prochain mercato. Une décision ferme et définitive confirmée par l’intérêt qui l’entoure. Keylor Navas serait sur les tablettes de la Juventus Turin et de Newcastle United. La balle est désormais dans le camp du PSG.